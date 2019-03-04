2019/03/04 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ مؤشر نيكي يرتفع 0.97 % في بداية تعامل بورصة طوكيو

04/03/2019 09:53:00 AM |

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واع/ بغداد / ز .أ

ارتفع مؤشر نيكي القياسي ، الاثنين ، في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية .

وصعد نيكي 0.97 في المئة ليسجل 21812.81 نقطة في حين زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.85 في المئة ليصل إلى 1629.43 نقطة.

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