2019/03/04 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية نجدة بغداد، الاثنين، اعتقال سائق عجلة دهس مواطنا ولاذ بالفرار في بغداد.

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