مجلس البصرة: سوء الإدارة بالمنافذ الحدودية تسبب بخسارة المحافظة لوارداتها

2019/03/04 | 10:12

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف مجلس محافظة البصرة، الاثنين، عن خسارة المحافظة لوارداتها بسبب سوء الإدارة بالمنافذ الحدودية.

وقال رئيس المجلس، صباح البزوني، في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز " نسخة منه، إن "إدارة هيئة المنافذ الحدودية بالطريقة الحالية من شانها أن تتسبب بخسارة البصرة لواردتها والتي تعتمد عليها المحافظة وفق قانون الموازنة بواقع 50% من واردات منافذها"، مبينا أن "الحكومة المحلية ستدعو أبناء المحافظة إلى التظاهر احتجاجا على عدم توحيد التعرفة الجمركية في جميع المنافذ والمطالبة باسترداد حقوقهم".

وأضاف البزوني، أن "منافذ البصرة طبقت التعليمات الحكومية عكس باقي المنافذ، مما ادى الى توقف منافذنا واثر على الحركة الاقتصادية في البصرة، وهناك تقصير من عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة لانها تساهم في خنق البصرة، وبالتالي ستؤثر على الوضع الاقتصادي للعراق".

وتابع، أن "هذه الحالة ستقلل مدخولات المنافذ الحدودية في البصرة وتزيد اعداد العاطلين عن العمل بشكل مقصود وجهل في ادارة الملفات الاقتصادية و التجارية".

وأشار إلى، أن "هناك محاباة للمنافذ الحدودية في اقليم كردستان وطريبيل على عكس محاربة منافذ البصرة بشكل خاص والمنافذ الجنوبية على وجه العموم".

وطالب رئيس المجلس، الحكومة الاتحادية لـ"التعامل بشكل موحد مع كل المحافظات والمنافذ العراقية وعدم غبن جهة على اخرى".

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