يوتيوب يطلق تحركات عاجلة بعد انتشار “قاتل الأطفال”

2019/03/04 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت منصة نشر الفيديوهات الأشهر “يوتيوب” بيانا عاجلا، أعلنت فيه عن تحركات سريعة بعد انتشار ما يطلق عليه “قاتل الأطفال”.وأعلنت “يوتيوب” عن سلسلة إجراءات، يمكنها أن تحظر أي أنشطة مخالفة لمقاطع الفيديو، التي يتم عرضها على الأطفال.وقررت “يوتيوب” تعطيل ووقف أي تعليقات على مقاطع الفيديو، التي تستهدف الأطفال الأقل من 18 عاما، خاصة […]

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