الجيل الجديد يتهم محاكم كردستان بـ”الخضوع” لرغبة الاحزاب

2019/03/04 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..اتهم القيادي في حركة الجيل الجديد محمد رؤوف ،الاثنين، محاكم اقليم كردستان بـ”الخضوع” لرغبة الاحزاب السياسية.وقال رؤوف في تصريح لـ/المعلومة/، ان “اعتقال رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، تم ضمن اطار سياسي ممنهج بسبب صراحته في كشف الفاسدين في حكومة الإقليم”.واضاف رؤوف، ان “الحركة لن تسكت على هذه الممارسات التي تعكس […]

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