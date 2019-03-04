2019/03/04 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الاثنين، وصعد مؤشر "نيكي" لأعلى مستوى في 3 أشهر، مع مكاسب أسهم الشركات التي تتعرض للسوق الصيني.





وكانت تقارير صحفية أفادت أمس بأن الجانبين الصيني والأمريكي في المراحل النهائية من المفاوضات بشأن اتفاق قد يتضمن خفض التعريفات الجمركية الصينية على مجموعة من السلع الأمريكية حال إزالة إدارة دونالد ترامب الجزاءات الواسعة ضد بكين.





وفي نهاية الجلسة صعد مؤشر "نيكي" بنحو 1% إلى 21822 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 5 ديسمبر.





أما مؤشر "توبكس" فزاد بنسبة 0.7% عند 1627.6 نقطة.





وبحلول الساعة 6:45 صباحاً بتوقيت جرينتش، هبط الين أمام الدولار بنحو 0.07% إلى 111.97 ين.





وسجلت كافة القطاعات الفرعية بمؤشر "توبكس" الـ26 ارتفاعاً، بقيادة أسهم شركات الآلات التي تعتمد في طلبها على الصين، فقز سهم شركة "ياشكاوا إلكتريك" بنحو 5.1%، أما سهم "فانوك" فصعد بنحو 3.5%، أما سهم شركة "أدفانسيت" فزاد بنسبة 3.5%.





كما قفز سهم شركة "يشيدا يوكو" بنحو 9.5% مع زيادة صافي أربحها في الفترة من أغسطس وحتى يناير إلى 378 مليون ين، وهو مستوى أعلى من 162 مليون ين المسجل في نفس الفترة من العام السابق له.





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