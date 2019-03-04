أسعار الذهب تتراجع مع ترقب التطورات التجارية

2019/03/04 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث عمقت تراجعها أدنى مستوى 1300 دولار للأوقية، مع ترقب التطورات التجارية العالمية.





وبحلول الساعة 6:30 صباحاً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.4% إلى 1294.40 دولار للأوقية.





وعند تسوية يوم الجمعة الماضي فقد المعدن الأصفر 16.90 دولار، مسجلاً أسوأ إغلاق في 5 أسابيع.





وفيما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.07% عند 1294.30 دولار للأوقية.





وخلال تلك الفترة هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.06% إلى 96.467.





ويتفاءل المستثمرون بإمكانية توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري، خاصة بعد التقارير الصحفية التي أفادت بأن الجانبين الصيني والأمريكي على اقتناع بأن المحادثات تقدمت إلى نحو بعيد بما يسمح أن يلتقي رئيسا الدولتين في 27 مارس الجاري.





وفي نهاية الشهر الماضي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد فترة الهدنة التجارية لبلاده مع الصين والتي تقتضي وقف تنفيذ التعريفات الجمركية، حيث كان مقرراً لها أن تنتهي بحلول 1 مارس.





ومن المقرر أن يتم إعلان بيانات الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.





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