امانة بغداد تشارف على انجاز اعمال اكساء شارع 14 تموز

2019/03/04 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارفت امانة بغداد على انجاز اعمال اكساء شارع 14تموز بجانب الكرخ من العاصمة بغداد.

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