بطاقاتُ الدفع الالكتروني تدخل ميدان الجدل العام

2019/03/04 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخوف الموظف "سمير علي" من فكرة تحويل الرواتب على بطاقات الدفع الالكتروني، وتحديدا لفكرة فتح حساب الكتروني في احد المصارف بقوله:"ليس لدي ثقة بالمصارف، فأنا اعتدت ان اتقاضى راتبي واتعامل به كيفما اشاء، هذا وان هذا الاسلوب يضطرنا الى دفع عمولات عن كل سحبة، وهذا الامر مزعج بالنسبة لنا، لاسيما للذين يتقاضون رواتب قليلة ومنهم المتقاعدون، ناهيك عن بعد مراكز الدفع عن اماكن العمل والمنزل، فهي متوفرة في اماكن معينة، مطالبا بإيجاد حلول مناسبة.

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