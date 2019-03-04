اليوجا.. علاج طبيعي لضغط الدم المرتفع

2019/03/04 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..كشف باحثون عن أن ضغط الدم لدى البالغين الذين يمارسون اليوجا مع تمرينات التنفس والاسترخاء 3 مرات على الأقل أسبوعيا، ربما يكون أقل من غيرهم.وقال الباحثون ، انهم ” حللو بيانات 49 تجربة شارك فيها 3517 شخصا معظمهم رجال ونساء في منتصف العمر وبدناء، ويعانون بالفعل من ضغط الدم المرتفع أو أوشكوا على […]

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