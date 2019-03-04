كاتانيتش يستدعي 8 محترفين لقائمة الاسود في بطولة الصداقة

2019/03/04 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم “ ستريشكو كاتانيتش” الدعوة لثمانية لاعبين محترفين، للتواجد في بطولة الصداقة الودية التي ستقام للمدة من (22 – 26) من الشهر الجاري في محافظة البصرة بمشاركة منتخبي سوريا والاردن.

وذكر المدير الاداري لمنتخبنا الوطني باسل كوركيس ان” اللاعبين المحترفين الذين سيتواجدون هم كل من احمد ابراهيم لاعب العربي القطري، وريبين سولاقا لاعب نادي الشحانية القطري، وحسين علي لاعب قطر القطري، وأحمد ياسين لاعب فريق هاكن السويدي، وجستن ميرام لاعب كولمبوس الامريكي، وزيلوان حمد لاعب نادي انشيون يونايتد الكوري الجنوبي، وهمام طارق لاعب استقلال طهران الإيراني، وبشار رسن لاعب نادي برسبوليس الإيراني.





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