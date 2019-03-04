مثير للجدل...علاج يستخدم

2019/03/04 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكثر من 30 ألف شخص في أمريكا فقط تتوقف حياتهم على دواء مستخرج من "البراز البشري"، لكن هل يجرؤ أي منهم على تناول هذا الدواء، هذا ما طرحته تقارير صحفية أمريكية في علاج جديد مثير للجدل.

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