الهند وباكستان تتبادلان القصف في منطقة كشمير المتنازع عليها

2019/03/04 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الهندية ديفيندير أناند أن تبادلا للقصف بين القوات الهندية والباكستانية جرى، صباح اليوم الاثنين 4 آذار/مارس، في منطقة كشمير المتنازع عليها.

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