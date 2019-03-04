إعلام: وزير خارجية أوزبكستان يلتقي نائب زعيم طالبان في قطر

2019/03/04 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير خارجية أوزبكستان عبد العزيز كاملوف، نائب زعيم حركة طالبان الملا عبد الغني برادر، في قطر لمناقشة تطورات عملية السلام في أفغانستان.

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