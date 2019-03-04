2019/03/04 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ قد يتوصلان إلى اتفاق تجارة رسمي خلال قمة تُعقد في حوالي 27 مارس آذار وذلك في ضوء التقدم الذي حققته المحادثات بين البلدين.

وتبادل البلدان فرض الرسوم على سلع بمليارات الدولارات للبلد الآخر مما أحدث هزة في الأسواق المالية وعطل سلاسل إمدادات المصانع وقلص صادرات المزارع الأمريكية.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر اُطلعت على الأمر من كلا الجانبين إن الصين ستخفض الرسوم الجمركية على السلع أمريكية الصنع بما فيها المنتجات الزراعية والكيماويات والسيارات في مقابل تخفيف للإجراءات المتخذة من واشنطن.

لكن مصادر الصحيفة حذرت من عقبات مازالت قائمة، وقالت إن كلا الطرفين سيواجه مقاومة داخلية بأن الشروط تحابي الطرف الأخر.

وقال التقرير إن الاتفاق سيشمل شراء غاز طبيعي بقيمة 18 مليار دولار من شينير إنرجي الأمريكية.

وأحجم متحدث باسم شينير التي مقرها هيوستون عن التعليق على احتمال إبرام صفقة جديدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الصين.



كانت الشركة وقعت العام الماضي اتفاقا مدته 20 عاما لتزويد مؤسسة البترول الوطنية الصينية بالغاز المسال من مرفأ تصديرها في لويزيانا حتى 2043.

كان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أبلغ سي.ان.بي.سي يوم الخميس أن الولايات المتحدة تعكف على اتفاق تجارة تفصيلي مع الصين سيتضمن التزامات هيكلية محددة.

وفي الأسبوع الماضي، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستنسحب من أي اتفاق التجارة مع الصين إذا لم يكن جيدا بما يكفي، بينما كان مستشاروه الاقتصاديون يتحدثون عن تقدم ”رائع“ صوب اتفاق لإنهاء النزاع الدائر مع بكين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وول ستريت جورنال: أمريكا والصين قد تتوصلان لاتفاق تجارة في 27 آذار) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وول ستريت جورنال: أمريكا والصين قد تتوصلان لاتفاق تجارة في 27 آذار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).