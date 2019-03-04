الزوراء يسعى لمصالحة جماهيره من بوابة ذوب آهن بدوري ابطال آسيا

2019/03/04 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يقص فريقه الزوراء بكرة القدم, شريط مشاركته في بطولة دوري ابطال اسيا، حين يحل مساء اليوم الاثنين، ضيفا على فريق ذوب آهن الايراني، ضمن في لقاءات الجولة الاولى من منافسات المجموعة الاولى للبطولة الاكبر على مستوى القارة.ويسعى نادي الزوراء الى مصالحة جماهيره بعد الخسارة القاسية التي مُني بها في الدوري الممتاز، وكذلك لتحقيق […]

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