الحشد الشعبي يفكك عصابة ضمن شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات والآثار في بغداد

2019/03/04 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية أمن الحشد الشعبي، الاثنين، تفكيك عصابة تعمل ضمن شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات في العاصمة بغداد.وقالت المديرية في بيان لها، إن قوة من امن الحشد الشعبي تمكنت من تفكيك وإلقاء القبض على عصابة تعمل ضمن شبكة دولية للمتاجرة بمادة الكوكائين المخدرة والآثار المزيفة في العاصمة بغداد.وأضاف البيان، أن عملية التفكيك تمت بناء ...

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