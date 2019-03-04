الحشد في الديوانية يرسل ذوي الشهداء والجرحى لزيارة المراقد المقدسة في ايران

2019/03/04 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت مديرية هيئة الحشد الشعبي في الديوانية اليوم رحلة لذوي الشهداء والجرحى لزيارة الامام الرضا "ع" والمزارات الدينية في الجمهورية الاسلامية الإيرانية.وقال مسؤول الهيئة احمد العوادي ان "المكتب نظم برنامجا دينيا لذوي شهداء الحشد الشعبي ومجزرة سبايكر وايضاً الجرحى لزيارة الامام الرضا "ع" وكافة المزارات الدينية في مشهد فضلا عن برنامج ترفيهي للعوائل"، ...

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