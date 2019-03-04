تطوير قطرات عين تتيح الرؤية في الظلام القاتم

2019/03/04 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..طور باحثون في الصين والولايات المتحدة “قطرات عين” تحتوي على جسيمات نانوية خاصة تمكِّن الثدييات من الرؤية في الظلام القاتم؛ ما يمهد الطريق لإصلاح عمى الألوان لدى البشر.وقال الباحثون، انهم ” طوروا قطرات عين تحتوي على جسيمات نانوية خاصة، يمكن دمجها مع خلايا مستقبلة للضوء في العين لتصبح “هوائيات نانوية” لا تحتاج إلى […]

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