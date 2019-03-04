دوريات نجدة بغداد تلقي القبض على سائق عجلة قام بدهس مواطن ولاذ بالفرار

2019/03/04 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت دوريات النجدة في بغداد القبض على سائق سيارة قام بدهس شخص فارق الحياة ولاذ بالفرار .وذكر بيان لاعلام نجدة بغداد ” ان دوريات النجدة القت القبض على سائق سيارة حمل نوع كيا ، قام بدهس شخص فارق الحياة ضمن منطقة اليرموك قرب جامع ام الطبول ، ولاذ بالفرار “.واضاف انه :” تم […]

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