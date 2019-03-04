الوطني الكردستاني يعلق على قضية اعتقال شاسوار: جرى تهويلها لأغراض سياسية

2019/03/04 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، على قضية اعتقال رئيس حراك الجيل الجديد ساشوار عبد الواحد، مؤكدا أنه جرى تهويل القضية لأغراض سياسية.

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