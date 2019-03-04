2019/03/04 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KyE8jMfRAjk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد دحام : لدي وثائق تدين من هددني بالارهاب واعرفه شخصيا وهو (ميهز شاربي)) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احمد دحام : لدي وثائق تدين من هددني بالارهاب واعرفه شخصيا وهو (ميهز شاربي)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).