رئيسا هيئتي الأركان العامة الروسية والأمريكية يلتقيان في فيينا

2019/03/04 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أن العاصمة النمساوية فيينا ستستضيف، اليوم الاثنين، لقاء رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، ورئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية، جوزيف دانفورد.

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