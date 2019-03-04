قرقاش: طهران تحرج نفسها بـ

2019/03/04 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أن طهران "تحرج نفسها باحتلالها الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى".

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