الصين: التقدم في محادثات التجارة مع أمريكا

2019/03/04 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول صيني كبير، اليوم الاثنين، إن "التقدم الجوهري" الذي حققته الصين والولايات المتحدة في محادثاتهما التجارية "يلقى ترحيبا" في كلا البلدين وفي أنحاء العالم، ليعيد التأكيد على نظرة بكين المتفائلة للمحادثات.

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