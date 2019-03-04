2019/03/04 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..استشهد شابين واصيب ثالث بجراح، في جريمة اعدام ميداني نفذها الاحتلال في قرية كفر نعمة غرب رام الله، صباح اليوم الاثنين.و فتح جنود الاحتلال النار عليهم بزعم تنفيذ عملية دهس فجر اليوم الاثنين قرب قرية كفر نعمة غرب رام الله.وزعم جيش الاحتلال ان سيارة فلسطينية كان يسقلها ثلاثة فلسطينيين هاجمت جنودا عند […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شهيدان برصاص العدو الصهيوني غرب رام الله alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شهيدان برصاص العدو الصهيوني غرب رام الله) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شهيدان برصاص العدو الصهيوني غرب رام الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).