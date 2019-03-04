رابطة المصارف الخاصة العراقية تنظم دورة

2019/03/04 | 10:32

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نظمت رابطة المصارف الخاصة العراقية، الاثنين، دورة "التخطيط الرأسمالي وتخطيط السيولة وفقاً لمقررات بازل III" في مقرها بالعاصمة بغداد.

وقال مدير الادارة والتدريب في رابطة المصارف الخاصة العراقية، أحمد الهاشمي، خلال انطلاق الدورة التي حضرتها "الاقتصاد نيوز"، إن "الدورة نظمتها الرابطة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي واتحاد المصارف العربية"، مشيراً الى انها "تهدف لتعريف المشاركين بأهم تحديثات لجنة بازل والمفاهيم الجديدة لرأس المال وفقاً لبازل III".

وأضاف الهاشمي أن "الدورة ستسلط الضوء على مستقبل تطبيق التقييم الداخلي لكفاية رأس المال حسب بازل III فضلاً عن توضيح دور السلطات الرقابية في عملية المراجعة الإشرافية".

وأكد أنها "تستهدف موظفو السلطات الرقابية ومدراء مخاطر السوق ومحللو المخاطر والمدققون الداخليون".

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