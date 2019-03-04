مكتب واسط للحشد يسير قافلة للدعم اللوجستي الى قواطع العمليات في سامراء

2019/03/04 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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سير قسم التعبئة في هيئة الحشد الشعبي في واسط, الاثنين, قافلة للدعم اللوجستي محملة بالمواد الغذائية الى قواطع عمليات الحشد الشعبي في سامراء.

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