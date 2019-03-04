الكمارك تعلن عن مصادرة آلاف التصاريح الكمركية المزورة بعد اتمام الأجراءات القانونية

2019/03/04 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك زرباطية الحدودي اليوم الأثنين عن ضبطها أمس الاحد آلاف التصاريح الكمركية المزورة في منفذ زرباطية قادمة من الجانب الايراني

و ذكر قسم اﻷعلام في الهيئة العامة للكمارك في بيان تلتقه وكالة صدى, أن هذه التصاريح كانت مخفية بكتب في شاحنة تحتوي مواد مختلفة في محاولة من السائق لأيهام موظفينا بغية تهريبها عبر المنفذ الذي احيل للقضاء مع المبرز الجرمي .





و أوضحت الهيئة في بيانها “انها كانت بأنتظار اتمام أجراءات الضبط و تنظيم محضر اصولي وفقأ للقوانين النافذة للأعلان عن الخبر قبل أن تتفاجىء بأعلان أحد الدوائر الساندة عن تجيير هذا الخبر لصالحها في محاولة لمصادرة جهود موظفينا بأعتبارهم الجهة الضابطة في مخالفة لأبجديات المهنية الأعلامية المبنية على الدقة والمصداقية في العمل .





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