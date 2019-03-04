الداخلية: عقوبة الاتجار بالبشر تصل إلى الإعدام

2019/03/04 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أكد ممثل اللجنة المركزية للقانون الدولي الانساني، في وزارة الداخلية الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار، الاحد، أن الاتجار بالبشر قد تصل عقوبته إلى الاعدام في حال موت الضحية بحسب القانون الخاص رقم 28 لسنة 2012، إذ حددت من خمسة أعوام إلى 15 عاماً بل وصلت بعضها إلى الإعدام في حال أدت الجريمة […]

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