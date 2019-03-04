الجمارك تتلف كمية من الفطر المستورد في مركز الشيب

2019/03/04 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الهيئة في بيان تلقت "الغدير" نسخة منه، إن "السلطة المركزية في مركز جمرك الشيب الحدودي قامت بإتلاف ارسالية لمحصول الفطر المستورد الممنوع من قبل وزارة الزراعة"، مبينة أن "ذلك يأتي من أجل حماية المنتج الوطني".وأضافت الهيئة، أن "عملية الإتلاف تمت بالاستناد إلى قرارات وزارة الزراعة في منع استيراد المحاصيل الزراعية والتي منعت مؤخراً، وهي محاصيل الطماطم، البرتقال، الخس، الذرة الصفراء، الفطر، لوفرة المنتوج المحلي للبلد".انتهى .م ك

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