التربية تصادق على تعيين 787 درجة وظيفية في هذه المحافظة

2019/03/04 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مدير عام تربية واسط وكالة حارث النعيمي في تصريح لصحيفة “الصباح” الرسمية، إن" وزارة التربية صادقت على تعيين 787 درجة وظيفية جديدة لواسط بصفة مدرس ومعلم وموظف لسد الشواغر بالمديرية والمديريات الفرعية التابعة لها، ضمن حركة الملاك والحذف والاستحداث".وأضاف النعيمي، أن" الدرجات الوظيفية كانت قد شهدت تريثا باعتمادها بسبب بعض الاجراءات الادارية، بيد ان مطالبات المحافظة ومتابعتها اثمرت عن موافقة مجلس الوزراء على اعتمادها ومصادقة وزارة التربية بعد ان تم استحصال موافقة وزارة المالية على توفر التخصيصات المالية لتلك الدرجات".واوضح ان" عدد المتقدمين على الدرجات الوظيفية كان قد بلغ 15 الفا، حيث تم تشكيل لجنة لاستقبال طلبات الراغبين بالتعيين واجراء المقابلة لهم والقرعة العلنية لاختيار العدد المطلوب وقائمة بصفة احتياط”، مشيرا إلى أن “آلية التعيين حددت توزيع الدرجات الوظيفية بواقع 150 مدرسا و107 معلمين جامعيين و70 معلما و145 موظفا اداريا بصفة محاسب ومبرمج ومدخل بيانات واحصائي، و90 موظفا بعنوان حارس و185 موظف خدمات و40 درجة وظيفية للقسم المهني، تم توزيعها بين المديريات والفروع بمراكز: الكوت واقضية الصويرة والعزيزية والنعمانية والحي”. انتهى..م.ر

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