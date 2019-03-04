الكمارك تعلن عن مصادرة آلاف التصاريح الكمركية المزورة قادمة من الجانب الايراني

2019/03/04 | 10:36

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك زرباطية الحدودي ،الأثنين، عن ضبطها أمس الاحد آلاف التصاريح الكمركية المزورة في منفذ زرباطية قادمة من الجانب الايراني .

و ذكر قسم اﻷعلام في الهيئة العامة للكمارك في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، أن " هذه التصاريح كانت مخفية بكتب في شاحنة تحتوي مواد مختلفة في محاولة من السائق لأيهام موظفينا بغية تهريبها عبر المنفذ الذي احيل للقضاء مع المبرز الجرمي ".





وأوضحت الهيئة، انها كانت بأنتظار اتمام أجراءات الضبط و تنظيم محضر اصولي وفقأ للقوانين النافذة للأعلان عن الخبر قبل أن تتفاجىء بأعلان أحد الدوائر الساندة عن تجيير هذا الخبر لصالحها في محاولة لمصادرة جهود موظفينا بأعتبارهم الجهة الضابطة في مخالفة لأبجديات المهنية الأعلامية المبنية على الدقة والمصداقية في العمل .

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