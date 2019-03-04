الاسايش تعتقل طاقمين من كوادر قناة NRT في السليمانية

2019/03/04 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتقلت قوات الاسايش في السليمانية، الاثنين، طاقمين من كوادر قناة NRT المتواجدين قرب محكمة السليمانية، بالاضافة إلى إعتقال عدد من المناصرين لحراك الجيل الجديد.وذكرت قناة “NRT” في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، أن “عددا من كودار القناة المكون من طاقمين كانوا قرب مبنى محكمة السليمانية وهم بصدد التحقيق في ملابسات إعتقال رئيس حراك الجيل […]

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