ارتفاع حصيلة قتلى إعصار ألاباما الى 22 قتيلا

2019/03/04 | 10:42

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بلغت حصيلة قتلى الإعصار الذي ضرب دائرة "لي" في ولاية ألاباما جنوبي

الولايات المتحدة 22 شخصا، إضافة إلى عشرات المصابين.

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