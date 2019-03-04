الكمارك تعلن مصادرة الآف التصاريح الكمركية المزورة

2019/03/04 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك زرباطية الحدودي، اليوم الأثنين، عن ضبطها أمس الاحد الآف التصاريح الكمركية المزورة في المنفذ قادمة من الجانب الايراني.

وذكر بيان للكمارك تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "هذه التصاريح كانت مخفية بكتب في شاحنة تحتوي مواد مختلفة في محاولة من السائق لأيهام موظفي الكمارك بغية تهريبها عبر المنفذ".



وأوضحت الكمارك "انها كانت بإنتظار إتمام إجراءات الضبط وتنظيم محضر أصولي وفقأ للقوانين النافذة للإعلان عن الخبر قبل أن تتفاجىء بإعلان أحد الدوائر الساندة عن تجيير هذا الخبر لصالحها في محاولة لمصادرة جهود موظفينا بإعتبارهم الجهة الضابطة".انتهى

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