واع/ الضرائب : إعداد دراسة جديدة تتعلق بضرائب رواتب الموظفين

2019/03/04 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ بغداد / ز .أ

اعلنت الهيئة العامة للضرائب ، الاثنين، عن إعداد دراسة جديدة تتعلق بضرائب رواتب الموظفين، معلنة عن استمرار خطتها بتخفيض الضريبة لذوي

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