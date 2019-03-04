2019/03/04 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شجار داخل مبنى نقابة المحامين في بغداد

يتبع.



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بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني، الاثنين (4 شباط 2019)، بانفجار عبوة ناسفة على منزل موظف يعمل في وزارة الكهرباء، وسط البصرة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت على منزل موظف يعمل في مكتب المفتش العام لوز

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني، بمحافظة ديالى، اليوم الأحد، بالعثور على حبوب وعقاقير مخدرة بإحدى مضافات تنظيم داعش، فيما كشف عن مصير "مهاجري الخلافة" بعد تحرير الموصل.





وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)،

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بإخماد حريق نشب داخل مخزن في منطقة سبع أبكار شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "فرق الدفاع المدني، تمكنت مساء اليوم، من إخماد حادث حريق إندلع داخل مخزن ي

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