إندونيسيا تفتح أبوابها أمام البقر الأسترالي بعد تأخر بسبب موقف كانبيرا من القدس

2019/03/04 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Reuters

WILLY KURNIAWAN

وقعت أستراليا وإندونيسيا الاثنين اتفاقا تجاريا تعثر لمدة طويلة بسبب قرار كانبيرا المثير للجدل نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وينص الاتفاق الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات، على فتح السوق الإندونيسية التي تضم 260 مليون نسمة أمام الأبقار والأغنام الأسترالية.وسيتمكن العاملون في قطاع الصحة وموظفو قطاع المناجم الأستراليون، إضافة إلى الجامعات الأسترالية، من الدخول بسهولة أكبر إلى اقتصاد إندونيسيا.





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في المقابل سيتم تسهيل دخول منتجات قطاعي صناعة السيارات والنسيج وصادرات الخشب والمنتجات الإلكترونية والطبية الإندونيسية إلى السوق الأسترالية.ويأتي توقيع الاتفاق قبل انتخابات وطنية في إندونيسيا ينوي الرئيس جوكو ويدودو التركيز خلالها على حصيلة أدائه الاقتصادي.وكان من المقرر قبل نهاية 2018 توقيع الاتفاق الذي بدأ التفاوض عليه عام 2010، لكنه تم تجميده بعد الإعلان عن مشروع نقل السفارة الأسترالية إلى القدس، حيث شهدت إندونيسيا أكبر بلد مسلم في العالم بعدد السكان تظاهرات ضد هذه الخطوة.واعترفت أستراليا في ديسمبر بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لكنها أكدت أنها لن تنقل سفارتها إلى هناك قبل توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل وفلسطين.المصدر: أ ف ب

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