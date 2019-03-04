2019/03/04 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انطلقت احتجاجات ليلية في عديد من المحافظات الجزائرية، مساء الأحد، وذلك بعد ساعات من تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ملفّ ترشّحه رسميّاً لخوض غمار الانتخابات الرئاسية في 18 نيسان لولاية خامسة.وأظهرت فيديوهات نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي صوراً لمظاهرات شارك فيها المئات في مدن جزائرية عدة، رافضة ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.وانطلقت مظاهرتان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرات ليلية في الجزائر بعد ترشح بوتفليقة رسمياً للانتخابات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرات ليلية في الجزائر بعد ترشح بوتفليقة رسمياً للانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).