وزير الخارجية يشارك في أعمال الدورة 151 لمجلس جامعة الدول العربية

2019/03/04 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية اليوم الاثنين، مشاركة وزير الخارجية محمد علي الحكيم في اعمال مجلس جامعة الدول العربية والمزمع عقدها في الايام المقبلة في تونس.

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