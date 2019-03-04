2019/03/04 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفى نادي الكتاب في كربلاء بالشاعر عبد الحسين بريسم بمناسبة توقيع ديوانه الجديد (تاريخ الجنود المجهولين) في امسية ثقافية قدمها الكاتب علي لفته سعيد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء تحتفي بجنود بريسم المجهولين ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء تحتفي بجنود بريسم المجهولين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).