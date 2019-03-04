تقارير: واشنطن وبكين تقتربان من اتفاق تجاري يخفض التعريفات الجمركية

2019/03/04 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أفادت تقارير صحفية بأن الشهر الجاري قد يشهد لقاءً بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني لإنهاء الجرب التجارية الطويلة بينهما.





وكشف صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الأحد، أن الجانبين في المراحل النهائية من المفاوضات بشأن اتفاق قد يتضمن خفض التعريفات الجمركية الصينية على مجموعة من السلع الأمريكية حال إزالة الإدارة الأمريكية الجزاءات الواسعة ضد بكين.





وأوضحت المصادر أن الجانبين الصيني والأمريكي على اقتناع بأن المحادثات تقدمت إلى نحو بعيد بما يسمح أن يلتقي رئيسا الدولتين في 27 مارس الجاري.





فيما ذكرت مصادر لوكالة بلومبرج أنه لا يزال هناك بعض النقاط العالقة المتبقية مثل ما إذا كانت التعريفات سيم إزالتها في الحال أو على مدار فترة من الزمن بما يسمح للولايات المتحدة أن تتابع ما إذا كانت الصين ستنفذ تعهداتها أم لا.





وتابعت أن الصين طلبت من الصين عدم الانتقام أو رفع دعاوى ضدها أمام منظمة التجارة العالمية كرد على التعريفات الجمركية التي قد تطبقها الإدارة الأمريكية لإنفاذ الاتفاق.





من جانبه صرح المتحدث باسم مجلس الشعب الصيني بأن الجانبين الصيني والأمريكي أحرزا مشاورات مثمرة ومكثفة إلى جانب تطورات هامة في العديد من القضايا المتعلقة بالمخاوف المشتركة.





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