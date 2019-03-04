2019/03/04 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

اعتقلت القوات الامنية في السليمانية، الاثنين، طاقمين من كوادر قناة {NRT} الكردية المتواجدين قرب محكمة السليمانية، بالاضافة إلى إعتقال عدد من المناصرين لحراك الجيل الجديد.

وذكر مصدر، أن “عددا من كودار القناة المكون من طاقمين كانوا قرب مبنى محكمة السليمانية وهم بصدد التحقيق في ملابسات إعتقال رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد، لكن تم اعتقالهم من قبل القوات الامنية”.وتابع المراسل أن القوات الامنية إعتقلت أكثر من 50 شخصا من المناصرين والموالين للحركة الذين كانوا متواجدين قرب مبنى المحكمة.وأضاف أن القوات الامنية تتخذ إجراءات أمنية مشددة حول مبنى محكمة السليمانية وتمنع الفرق الاعلامية من الاقتراب من المبنى.وكانت السلطات القضائية في السليمانية قد إعتقلت في وقت سابق من يوم أمس رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد، وذلك بعد مثوله أمام محكمة السليمانية بتهمة الهجوم على موظفي الدولة، وجرى اعتقاله بموجب المادتين 229 و434 من قانون العقوبات العراقي.وكان عبدالواحد، أكد في تصريح سابق من أمام المحكمة أمس، “نعتقد اننا بريئون وسنمثل امام القضاء بكل فخر”،وأضاف “طريقنا محفوف بالمخاطر ومايحدث متوقع لنا”.وتابع بالقول إن “أمر القبض لم يثنينا عن طريقنا وفور سماعنا بالامر توجهنا للقضاء ويمكن ان نتعرض للموت أو التعذيب لكننا لن ننحني ولن نتراجع”.ودعت كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب، أمس الأحد، إلى إطلاق سراح عبدالواحد فوراً، مشيرة إلى ان قرار اعتقاله “سياسي لا قانوني”.





المصدر قناة الفرات

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعتقال صحفيين ومناصرين لحركة شاسوار عبد الواحد في السليمانية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعتقال صحفيين ومناصرين لحركة شاسوار عبد الواحد في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).