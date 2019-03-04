شركات تبغ في كندا تدفع 11 مليار دولار تعويضات لمستهلكين

2019/03/04 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أيدت محكمة كندية قرارا بتغريم ثلاث شركات تبغ مليارات الدولارات على سبيل التعويض عن أضرار لحقت بمستهلكين جراء استخدام منتجاتها.وتضمن القرار دعوى قضائية جماعية رُفعت ضد إمبريال توباكو كندا، وروثمانز بنسون آند هدجيز، وجيه تي آي ماكدونالدز.واستنأفت الشركات الثلاثة الحكم الصادر في 2015، ويلزمهم بدفع تعويضات بقيمة 11 مليون […]

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