اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 4-3-2019 الاثنين

2019/03/04 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الأثنين، إرتفاعاً طفيفاً في سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1199 ديناراً للدولار الواحد، أي 119 الفاً و900 دينار للمائة دولار.أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت:سعر البيع للدولار الواحد 1200 دينار، أي 120 ألف دينار للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1190 ديناراً، أي 119 ألف دينار للمائة دولار.أسعار العملات الأجنبية والذهب والنفط، {حتى إعداد هذا الخبر}:اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 113.65 دولار.الباوند السعر العالمي: 100 باون = 132.33 دولار.الليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 537.90 ليرة تركية.سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1294.50 دولار.سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 65.38 دولار.سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 56.06 دولار.





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