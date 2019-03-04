بالصور.. بلدية كربلاء تطلق حملة لزراعة ألف نخلة خلال الموسم الحالي

2019/03/04 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت مديرية بلدية كربلاء بزراعة ألف نخلة تتوسط الساحات العامة والجزرات الوسطية والحدائق في المحافظة خلال هذا الموسم الحالي.وقال مدير البلدية أنمار صالح إبراهيم الرفيعي في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم، ان "تم توجيه شعبة الحدائق والمتنزهات وشعبة الآليات في المديرية بالإكثار من زراعة النخيل في الساحات العامة والجزرات الوسطية والحدائق من خلال وضع خطة لزراعة ألف نخلة خلال الموسم الحالي".

واوضح، وذلك "نظراً لأهمية أشجار النخيل وما تضفي من جمالية في الأماكن التي تزرع فيها".

وبين الرفيعي، "كما شملت الخطة تأهيل العشرات من الحدائق في الأحياء السكنية مع تأهيل بعض الجزرات وزراعتها بأنواع مختلفة من الورود".

تحرير: عامر الشيباني

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