تفكيك شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات والاثار في بغداد

2019/03/04 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية أمن الحشد الشعبي يوم الاثنين عن تفكيك عصابة تعمل ضمن شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان لها، إن قوة من امن الحشد الشعبي تمكنت من تفكيك وإلقاء القبض على عصابة تعمل ضمن شبكة دولية للمتاجرة بمادة الكوكائين المخدرة والآثار المزيفة في العاصمة بغداد.

وأضاف البيان، أن عملية التفكيك تمت بناء على معلومات دقيقة قادت إلى متابعتهم والقبض عليهم بالجرم المشهود، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع المعتقلين وفق الإجراءات الاصولية والقانونية.

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