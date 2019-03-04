السعودية تعلن شراء 625 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية

2019/03/04 | 10:56

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت المؤسسة السعودية، الاثنين، عن شراء 625 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية.

وقالت المؤسسة السعودية للحبوب يوم، إنها اشترت 625 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية.

وأوضح مشتري الحبوب الحكومي أن متوسط سعر شراء القمح بلغ 248.16 دولار للطن وأن الكمية للتسليم من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران.

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