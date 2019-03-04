انتاج العراق من النفط يرتفع لـ 4.575 مليون برميل يوميا

2019/03/04 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

ارتفع انتاج النفط العراقي إلى 4.575 مليون برميل يوميا بداية العام الحالي، ويتطلع العراق إلى وصول انتاجه لأكثر من 7 ملايين برميل خلال السنوات المقبلة.





ويحتل العراق المرتبة الثانية في انتاج النفط بمنظمة أوبك بعد السعودية التي يصل انتاجها اكثر من 10 ملايين برميل يوميا.





واتفقت الدول في منظمة أوبك على تخفيض انتاج النفط للتأثير بشكل إيجابي على أسعار النفط وسط ضغوط يمارسها الرئيس الأمريكي ترامب على المنظمة لحثها على التراجع لخفض أسعار النفط.





وقال مصدر في وزارة النفط في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "انتاج النفط العراقي بلغ في شهر كانون الثاني الماضي 4.575 مليون برميل يوميا، يصدر منها 3.649 مليون برميل والباقي يذهب إلى الاستهلاك المحلي".





وأضاف أن "معدل تصدير إقليم كردستان يبلغ 431 الف برميل يوميا".

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